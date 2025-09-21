Tragedia all' Ecopartenope il cordoglio di Forza Italia Marcianise

Forza Italia Marcianise esprime “profondo cordoglio per la tragedia avvenuta presso lo stabilimento Ecopartenope, dove hanno perso la vita tre lavoratori”.Gli azzurri sottolineano: “In un momento così drammatico, ci stringiamo con sincera vicinanza alle famiglie delle vittime, ai loro colleghi e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Esplosione in impianto rifiuti a Marcianise: Acli, “non possiamo rassegnarci a luoghi di lavoro che diventano spazi di morte o di invalidità permanente” - Nell'esprimere "profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime e ai lavoratori coinvolti nella tragedia avvenuta presso l’azienda Ecopartenope di Marcianise (Caserta), dove l’esplosione di ... Si legge su agensir.it

