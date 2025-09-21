Tragedia al Lago del Predil | una 68enne muore l’amica è grave

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente durante un’escursione. Una giornata di trekking, ieri pomeriggio, 20 settembre, al lago di Cave del Predil, in Friuli, si è trasformata in tragedia. Una donna austriaca di 68 anni ha perso la vita a causa di una caduta, mentre la sua compagna di escursione, anch’essa austriaca, classe 1962, ha riportato traumi seri ma è sopravvissuta. Caduta in zona impervia. Secondo le prime ricostruzioni, le due donne sono precipitate per circa 60 metri lungo la sponda sud del lago, in un tratto particolarmente impervio e fuori dai sentieri ufficiali, dove purtroppo incidenti simili sono frequenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

