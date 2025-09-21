ABBONATI A DAYITALIANEWS Il drammatico incidente. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita ieri, 20 settembre, in un grave incidente avvenuto ad Artogne, in Valcamonica (Brescia). Il giovane, in sella alla sua motocicletta, ha urtato un’auto che stava svoltando, perdendo il controllo della moto e schiantandosi contro un palo della luce. Le dinamiche dell’incidente. L’incidente si è verificato intorno alle 14,30 lungo via Quattro Novembre. Il 16enne guidava una Duke 125 insieme a un amico che lo seguiva poco distante, diretto verso piazza don Battista Garbellini. Giunto davanti al Municipio, il giovane ha urtato l’ Audi di un 44enne impegnato in una svolta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia ad Artogne: 16enne muore in incidente stradale con la moto. Il post della sindaca