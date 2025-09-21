Tragedia ad Artogne | 16enne muore in incidente stradale con la moto Il post della sindaca

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il drammatico incidente. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita ieri, 20 settembre, in un grave incidente avvenuto ad Artogne, in Valcamonica (Brescia). Il giovane, in sella alla sua motocicletta, ha urtato un’auto che stava svoltando, perdendo il controllo della moto e schiantandosi contro un palo della luce. Le dinamiche dell’incidente. L’incidente si è verificato intorno alle 14,30 lungo via Quattro Novembre. Il 16enne guidava una Duke 125 insieme a un amico che lo seguiva poco distante, diretto verso piazza don Battista Garbellini. Giunto davanti al Municipio, il giovane ha urtato l’ Audi di un 44enne impegnato in una svolta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

tragedia artogne 16enne muoreArtogne, urta un’auto e si schianta con la moto contro un palo: morto il 16enne Manuel Leti - Il giovane, che studiava informatica al centro di formazione professionale intitolato a Zanardelli a Darfo Boario Terme, ha perso la vita in piazza Lorenzetti: inutili i soccorsi ... Si legge su ilgiorno.it

tragedia artogne 16enne muoreTragico incidente ad Artogne vicino Brescia, 16enne in moto muore dopo lo scontro con un’auto - Gravissimo incidente ad Artogne (Brescia), dove un ragazzo di 16 anni è morto schiantandosi in moto contro un’auto: indaga la Polizia Stradale ... Si legge su virgilio.it

