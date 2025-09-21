Tragedia ad Agrigento | muore in scooter lo stesso giorno in cui perse la vita il fratello

Un destino crudele. Una vicenda drammatica ha colpito Agrigento ieri, sabato 20 settembre: Marco Chiaramonti è morto a seguito di un incidente stradale mentre era in sella al suo scooter lungo viale Emporium. Il destino ha voluto che la tragedia accadesse esattamente 10 anni dopo la morte del fratello Gabriele, scomparso, in circostanze simili, a Porto Palo di Menfi. L'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, Marco, istruttore di tennis molto noto in città, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento, terminando la sua corsa contro un albero.

Tragedia ad Agrigento: a poche ore dalla morte di un 72enne, un altro drammatico incidente scuote la città. Marco Chiaramonti, 52 anni, istruttore di tennis molto conosciuto, ha perso la vita ieri sera in viale Emporium, a San Leone. In sella al suo scooter, av

