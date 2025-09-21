Tragedia a Carrù | padre di 2 figlie ucciso da un colpo sparato per errore durante la caccia al cinghiale

Notizieaudaci.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa è successo nelle campagne di Carrù?. Una domenica di caccia si è trasformata in tragedia nelle campagne di Carrù, in provincia di Cuneo. Intorno alle 10 del mattino, durante una battuta al cinghiale in località Bordino, Daniele Barolo, 46 anni, agricoltore e padre di due figlie, è rimasto ucciso da un colpo partito accidentalmente dall’arma di un compagno di battuta. Il proiettile, probabilmente rimbalzato dopo l’impatto con un ostacolo, ha raggiunto Barolo in pieno petto. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente sul posto insieme ai carabinieri, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

tragedia a carr249 padre di 2 figlie ucciso da un colpo sparato per errore durante la caccia al cinghiale

© Notizieaudaci.it - Tragedia a Carrù: padre di 2 figlie ucciso da un colpo sparato per errore durante la caccia al cinghiale

In questa notizia si parla di: tragedia - carr

Alto Adige, tragedia in Alta Val Passiria: padre e figlio muoiono precipitando - Due escursionisti, padre e figlio, hanno perso la vita in Val Passiria (Alto Adige) dopo una caduta avvenuta durante un'escursione in quota. Si legge su tg24.sky.it

Tragedia a Catanzaro, bimbo di 2 anni muore investito da un furgone in retromarcia - Tragedia a Catanzaro, dove un bambino di quasi due anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone in retromarcia, nel quartiere Janò, a nord della città calabrese. Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Carr249 Padre 2