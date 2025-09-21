Tragedia a Carrù | padre di 2 figlie ucciso da un colpo sparato per errore durante la caccia al cinghiale
Cosa è successo nelle campagne di Carrù?. Una domenica di caccia si è trasformata in tragedia nelle campagne di Carrù, in provincia di Cuneo. Intorno alle 10 del mattino, durante una battuta al cinghiale in località Bordino, Daniele Barolo, 46 anni, agricoltore e padre di due figlie, è rimasto ucciso da un colpo partito accidentalmente dall’arma di un compagno di battuta. Il proiettile, probabilmente rimbalzato dopo l’impatto con un ostacolo, ha raggiunto Barolo in pieno petto. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente sul posto insieme ai carabinieri, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
