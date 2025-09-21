Tragedia a Brivio | due ventunenni travolte e uccise da un’auto illesa una terza amica

Brivio è scossa per la tragedia che si è consumata nella serata di sabato 20 settembre. Una serata di festa, quella del paese, una delle più frequentate della zona. Erano da poco passate le 22 quando tre amiche, due di 21 anni e una di 20, si stavano dirigendo a piedi alla festa lungo via per Airuno. Le tre avevano appena lasciata la loro auto nel parcheggio della palestra. Un colpo e due di loro sono state travolte da dietro da un veicolo. L’impatto è stato tremendo. Due di loro non hanno avuto scampo, sono morte sul colpo. La terza, ventenne, è rimasta illesa ma sotto shock. Alla guida della vettura c’era un giovane uomo di 34 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tragedia a Brivio: due ventunenni travolte e uccise da un’auto, illesa una terza amica

In questa notizia si parla di: tragedia - brivio

Tragedia sul lavoro: muore Andrea Civillini, operaio di Brivio

Brivio, tragedia in paese: 56enne trovato morto in casa

Brivio, tragedia in paese: 56enne trovato morto in casa

Tragedia a Brivio: due ventunenni travolte e uccise da un’auto, illesa una terza amica; Brivio, auto travolge e uccide due giovani. Illesa un’amica. Indagini in corso; Chi erano le due 21enni falciate sul ciglio della strada: la dinamica dell'incidente mortale.

Tragedia a Brivio: due giovani di 21 anni investite e morte sul colpo mentre camminavano sul ciglio della strada. - Tragedia a Brivio: due giovani di 21 anni investite e morte sul colpo mentre camminavano sul ciglio della strada. Come scrive monza-news.it

Tragedia a Brivio, morte due ragazze di 21 anni travolte da un'auto - Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese, dove era in corso un concerto. Scrive msn.com