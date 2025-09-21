Tragedia a Brivio | due ragazze di 21 anni perdono la vita travolte da un’auto

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente lungo la provinciale. Un sabato sera di festa, ieri, 20 settembre, si è trasformato in dramma a Brivio, in provincia di Lecco, dove intorno alle 22 due giovani di appena 21 anni sono state investite mortalmente mentre camminavano sul ciglio della strada per raggiungere la festa del paese. Le vittime e la dinamica. Secondo le prime ricostruzioni, le due ragazze, insieme a una coetanea rimasta miracolosamente illesa, avevano appena parcheggiato l’auto e stavano percorrendo un tratto della strada provinciale quando sono state travolte da un veicolo. Alla guida c’era un uomo di 34 anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Brivio: due ragazze di 21 anni perdono la vita travolte da un’auto

In questa notizia si parla di: tragedia - brivio

