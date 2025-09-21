Tragedia a Brivio camminano lungo la provinciale per andare a una festa | travolte e uccise due amiche 21enni

Lecco, 21 settembre 2025 – Tragedia nella serata di sabato 20 settembre, lungo la provinciale, a Brivio, in provincia di Lecco. Due ragazze di 21 anni sono morte, dopo essere state investite da un'auto. Con le due giovani c'era anche una terza amica di 20 anni, rimasta ferita i n modo lieve. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, le giovani stavano procedendo a piedi a lato strada, dopo aver lasciato la propria vettura in un posteggio vicino per dirigersi probabilmente alla festa del paese quando, per cause ancora al vaglio, sono state travolte da un'auto guidata da un uomo. Immediato l'allarme ai soccorsi, scattato in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia a Brivio, camminano lungo la provinciale per andare a una festa: travolte e uccise due amiche 21enni

In questa notizia si parla di: tragedia - brivio

Tragedia sul lavoro: muore Andrea Civillini, operaio di Brivio

Brivio, tragedia in paese: 56enne trovato morto in casa

Brivio, tragedia in paese: 56enne trovato morto in casa

Tragedia a Brivio, camminano lungo la provinciale per andare a una festa: travolte e uccise due amiche 21enni; Due giovani travolte e uccise da un'auto mentre camminano lungo il ciglio della strada, illesa una terza amica.

Lecco, festa interrotta dalla tragedia: due giovani travolte e uccise da un'auto a Brivio - Due giovani di 21 anni sono state investite e uccise nella tarda serata di ieri a Brivio, in provincia di Lecco. Come scrive tg.la7.it

Tragedia della strada a Brivio: morte investite due ragazze di soli 21 anni - Il terribile incidente stradale è avvenuto poco dopo le ore 22 di sabato sera 20 settembr ... Scrive leccotoday.it