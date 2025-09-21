Traffico Roma del 21-09-2025 ore 16 | 30

Luceverde Roma Bentrovati alla Cecchignola alle 16:30 di questo pomeriggio si svolgerà una gara podistica i Runner partiranno e arriveranno in via dei Genieri da cover per via dei cannonieri in via della Divisione Folgore via dei Lancieri via Caduti del monteserra previste chiusure stradali e deviazioni per linee bus all'Euro chiusa per tutta la giornata viale Civiltà del Lavoro tra via adenauer è il quadrato della Concordia Per lo svolgimento della Mostra Mercato del Municipio IX a Ostia per una manifestazione commerciale chiusa via delle Baleniere linee bus in transito sulla hanno deviato i su Viale Vasco De Gama via dei Velieri e via delle Isole Del Capoverde per domani 22 settembre è stato proclamato uno sciopero generale di 24 disagi previsti per il trasporto pubblico locale con possibili fermi anche per Atac Cotral e Trenitalia il servizio Sara garantito nelle fasce di garanzia dalle 6:30 alle 9 dalle 13 alle 16:30 per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-09-2025 ore 16:30

In questa notizia si parla di: traffico - roma

Traffico Roma del 05-07-2025 ore 11:30

Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30

Traffico Roma del 04-07-2025 ore 18:30

? Comune di Nuraminis: chiusura al traffico veicolare della vie Roma e Repubblica per consentire i lavori di bitumatura del manto stradale nei seguenti giorni e orari : ? dalle h. 07:00 del 22/09/2025 ? dalle h. 24:00 del 25/09/2025 e comunque fino al ter - facebook.com Vai su Facebook

Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde - X Vai su X

Le strade chiuse a Roma sabato 20 e domenica 21 settembre; Le strade chiuse a Roma sabato 20 e domenica 21 settembre; Eventi e traffico a Roma nel weekend 20 e 21 settembre: la guida completa.

Traffico Roma del 21-09-2025 ore 14:30 - Luceverde Roma Bentrovati alla Cecchignola alle 16:30 di questo pomeriggio si svolgerà una gara podistica i Runner partiranno e arriveranno in via dei ... Come scrive romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-09-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio prudenza sulla A1 ... Riporta romadailynews.it