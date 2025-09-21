Traffico Roma del 21-09-2025 ore 14 | 30

Luceverde Roma Bentrovati alla Cecchignola alle 16:30 di questo pomeriggio si svolgerà una gara podistica i Runner partiranno e arriveranno in via dei Genieri da cover per via dei cannonieri in via della Divisione Folgore via dei Lancieri via Caduti del monteserra previste chiusure stradali e deviazioni per linee bus all'Euro chiusa per tutta la giornata viale Civiltà del Lavoro tra via adenauer e il quadrato della Concordia Per lo svolgimento della Mostra Mercato del Municipio No no a Ostia per una manifestazione commerciale chiusa via delle Baleniere linee bus in transito sulla hanno deviato i su Viale Vasco De Gama via dei Velieri e via delle Isole Del Capoverde per domani 22 settembre stato proclamato uno sciopero generale di 24 disagi previsti per il trasporto pubblico locale con possibili fermi anche per Atac Cotral e Trenitalia il servizio Sara garantito nelle fasce di garanzia dalle 6:30 alle 9 dalle 13 alle 16:30 per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

