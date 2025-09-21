Traffico Roma del 21-09-2025 ore 07 | 30

Luceverde Roma trovati dalle 9 alle 12:30 di questa mattina il centro si svolge i bici Roma la pedalata più bella del mondo i ciclisti partiranno e arriveranno in Piazza del Popolo passando per via del Corso via dei Fori Imperiali Piazza del Colosseo via di San Gregorio via dei Cerchi Piazza Bocca della Verità via del Teatro Marcello Piazza Venezia via del Tritone via Due Macelli Piazza di Spagna e via del Babuino che chiuderanno al traffico alle 12:30 fischio d'inizio del derby capitolino Lazio Roma allo stadio Olimpico rafforza dentro al Foro Italico le misure di sicurezza già da questa mattina divieti di sosta e chiusura nella zona adiacente l'olimpico i tifosi potranno raggiungere lo stadio utilizzando le linee del trasporto pubblico che portano fino all'area del Foro Italico oppure con i mezzi privati con l'area di parcheggio di 23A Olimpiade e destinati a tifosi laziali e quella di Piazzale Clodio romanisti all'EUR è chiusa per tutta la giornata a viale Civiltà del Lavoro tra via adenauer e quadrato della Concordia ve lo svolgimento della Mostra Mercato del Municipio IX a Ostia una manifestazione commerciale chiusa via delle Baleniere linea di bus in transito saranno deviati su Viale Vasco De Gama via dei Velieri e via delle Isole Del Capoverde per i dettagli ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 21-09-2025 ore 07:30

