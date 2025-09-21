traffico pesante la battaglia dei cittadini

Si oppone allo spostamento del traffico pesante sulle vie del paese il comitato “Cittadini per la mobilità sicura”, nato spontaneamente dopo l’assemblea pubblica dedicata alla nuova mobilità sperimentale. L’incontro si è svolto alla presenza del sindaco Angelo Fiombo, del presidente della Provincia Marco Magrini e di altri amministratori e tecnici del territorio. La riunione non ha però convinto i residenti, che in pochi giorni si sono organizzati dando vita al comitato. Il primo atto ufficiale è stata una lettera indirizzata a Fiombo e Magrini con tutte le loro osservazioni. Il tema principale sollevato riguarda la sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

