Traffico Lazio del 21-09-2025 ore 17 | 30

luce verde Lazio scambio di carreggiata sul raccordo Viterbo Terni tra Soriano e Orte per lavori fino al prossimo 19 dicembre in direzione Terni vi anticipo che domani 22 settembre è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore disagi previsti per il trasporto pubblico locale con possibili fermi per Atac Cotral e Trenitalia il servizio Sara garantito nelle fasce di garanzia 6:39 e dalle 13 alle 16:30 fino al 12 ottobre lavori di manutenzione programmati sulla linea alta velocità Roma Napoli alcuni treni Frecciarossa Intercity subiranno variazioni di orario cancellazioni e limitazioni nei collegamenti tra Roma e Napoli in provincia di Frosinone resta chiusa per lavori il tratto della superstrada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Atina inferiore e Atina superiore In entrambe le direzioni la riapertura È programmata per il prossimo 30 settembre la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

