Tra prima squadra e Milan Futuro un grande weekend rossonero
Un grande weekend rossonero! Ecco le migliori news di oggi, 21 settembre 2025, relative alle vittorie della prima squadra e del Milan Futuro.
Carratelli: “Napoli per la prima volta nella sua storia parte da squadra favorita per lo Scudetto”
Pio Esposito Inter, il retroscena sulla conferma in prima squadra: scelta presa da Chivu che è rimasto colpito da…
Guinzate confermate mentre Messi affronta l’ex squadra per la prima volta
Forza Vittoria L'infortunio dell'azzurra Fontana in prima frazione nella 4x100 femminile, settimo posto in batteria per la squadra italiana che schierava anche Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Alessia Pavese
Prima giornata, prima vittoria BRAVI NERAZZURRI
Milan Futuro-Leon 2-2, Serie D 2025/2026: il report; Nella tana del Milan Futuro. Leon, la sfida più attesa; 3-0 a Milan Futuro, solo gol italiani a Milanello: out per gestione Fofana, Pulisic e Jimenez.
Kirovski: "Milan Futuro, strategia chiara: giochiamo con i giovani. Lavoriamo tutti i giorni insieme con lo staff della Prima Squadra" - Jovan Kirovski, dirigente rossonero che si occupa del progetto Milan Futuro, ha parlato a Vivo Azzurro TV prima della gara odierna contro il Chievo. Riporta milannews.it
Dove vedere Milan Futuro-ChievoVerona in diretta TV e streaming - Dopo la vittoria contro il Pavia e il pareggio contro il Leon, il Milan Futuro oggi pomeriggio torna in campo per il terzo turno del campionato di Serie D. Scrive milannews.it