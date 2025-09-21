Tra Lezioni di mafia e Realpolitik | con Labate e Gratteri gran Calabria in televisione
Il confronto fra gli esordi di mercoledì di Nicola Gratteri, su La 7 con «Lezioni di mafia», e Tommaso Labate, su Retequattro con «Realpolitik», pur decretando l’ampio successo di ascolti del primo, dal punto di vista squisitamente televisivo a nostro avviso si è concluso in parità. Partiamo dal presunto “perdente”, ovvero Tommaso Labate, per evidenziare che pur essendo agli esordi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
“Non sentivamo il bisogno di ascoltare le opinioni del figlio di Totò Riina, condannato per mafia, convinto oggi di riscrivere la storia e dipingere il padre come un uomo d’onore. Non accettiamo lezioni da chi continua a negare le stragi del 1992 e l’omicidio del - facebook.com Vai su Facebook
