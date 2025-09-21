Toscana a passo di pellegrino | il richiamo antico dei sentieri che trasformano
Nel silenzio dell’alba, quando la nebbia ancora abbraccia le colline senesi, migliaia di viandanti si mettono in cammino lungo tracciati millenari che disegnano sulla carta geografica della Toscana un reticolo di storie, fede e scoperta. Nel 2024, la Toscana ha dominato le partenze della Via Francigena con Lucca al primo posto (19,2%), Siena al secondo (7,4%) e San Miniato al terzo (6,2%), confermando il richiamo magnetico di una regione che trasforma ogni passo in una pagina di storia vissuta. Non si tratta di una semplice riscoperta del turismo lento o di una moda passeggera. Il fenomeno del pellegrinaggio moderno in Toscana rappresenta una risposta profonda al bisogno contemporaneo di autenticità, di ritmi umani, di connessione con paesaggi che conservano intatta la loro capacità di stupire e trasformare chi li attraversa. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
