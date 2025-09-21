"Sport, passione e memoria". Questi sono gli ingredienti del torneo nazionale Open di tennis, memorial Lorenzo Donzelli, che è stato presentato al circolo Grattacielo di Porto San Giorgio. Sono intervenuti il presidente Paolo Donzelli, il direttore di gara, Andrea Tosoni, Il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, l’assessore allo sport dì Fermo Alberto Scarfini, il consigliere della federazione nazionale tennis Emiliano Guzzo, la fisioterapista Barbara Donzelli dello studio Fiso Fluid, main sponsor della manifestazione. Il torneo, dedicato al ricordo di Lorenzo Donzelli, vedrà protagonisti tennisti di ogni categoria, nei tabelloni maschili e femminili, singolari e doppi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torneo Open di tennis dedicato al maestro. Lorenzo Donzelli