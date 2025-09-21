Ascoli, 21 settembre 2025 – Successo strepitoso, quello riscosso dalla terza edizione del Concorso ippico di salto ostacoli ‘ Città di Ascoli ’, Nazionale A6* evento speciale Fise, che si è svolto nel weekend al campo Squarcia. Oggi è andato in scena il gran finale, con le ultime gare in programma. Tra queste, il clou è stato rappresentato dal Gran Premio Panichi, che ha messo in palio un montepremi da 26mila euro. A vincere è stato Lorenzo Correddu, atleta dell’Esercito, in sella a Dalakani Chardonnet. Lo stesso Correddu si è piazzato anche al secondo posto con l’altra cavalcatura, Ultos. Terzo posto e medaglia di bronzo per Guido Franchi su Arsenio De Marchesana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torneo ippico ‘Città di Ascoli’: pienone per il clou dell’evento