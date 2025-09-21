Tornano le Giornate europee del patrimonio | il programma completo
La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, in occasione delle GEP 2025 – Giornate Europee del Patrimonio – organizza aperture straordinarie gratuite, diurne e serali, dei siti e luoghi della cultura. Gli eventi si terranno sabato 27 e domenica 28. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: tornano - giornate
A Figline e Incisa tornano "I sabato della cultura", tre giornate per scoprire i tesori nascosti del territorio
“Ama il tuo quartiere”: tornano le giornate del riciclo a Roma
A Priverno tornano le Giornate dello Sport
A Busto Arsizio tornano le Giornate europee del Patrimonio, dedicate quest’anno all’arte di costruire. - facebook.com Vai su Facebook
Tornano giornate di sereno con temperature in rialzo https://amicodelpopolo.it/2025/09/14/tornano-giornate-di-sereno-con-temperature-in-rialzo/… via @RedazioneAdp - X Vai su X
Il 27 e 28 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio; GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO 2025; Tornano le Giornate europee del patrimonio: il programma completo.
Diano Marina, tornano le Giornate Europee del Patrimonio: il Museo Civico Lucus Bormani mette al centro la Via Iulia Augusta - Torna anche quest’anno nei giorni di sabato 27 e domenica 28 settembre l’appuntamento promosso dal Ministero della Cultura delle Giornate Europee del Patrimonio, nato con lo scopo di riaffermare la ce ... rivieratime.news scrive
Cesena, visite gratuite per le Giornate europee del patrimonio - Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano le Gep, Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days) che per l’edizione 2025 hanno come tema ‘Architetture: l’arte di costruire’. Lo riporta corrierecesenate.it