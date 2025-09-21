Torna il progetto Nonni Vigili Angeli custodi dei più piccoli

Il comune di Olgiate Olona rilancia il progetto “Nonnoa Vigile”, un’iniziativa di volontariato che rappresenta non soltanto un presidio di sicurezza per i più piccoli, ma anche un prezioso ponte tra generazioni. Si sottolinea dall’amministrazione comunale: "Grazie alla disponibilità di cittadini volontari, il servizio garantisce ogni giorno maggiore tranquillità alle famiglie negli orari di ingresso e uscita dalle scuole, offrendo supporto ai bambini negli attraversamenti pedonali e vigilanza contro i comportamenti indisciplinati degli automobilisti". Il valore del progetto va oltre la sicurezza: essere Nonnoa Vigile significa dedicare tempo e attenzione al bene comune, rafforzando il senso civico e il legame sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torna il progetto Nonni Vigili. Angeli custodi dei più piccoli

