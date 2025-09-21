Torna il maltempo in Romagna | possibili temporali e forti raffiche di vento | scatta l' allerta gialla

Sole e caldo hanno le ore contate, è infatti in arrivo per lunedì un nuovo fronte di maltempo. Arpae e Agenzia regionale di Protezione civile diramano così una nuova allerta gialla per temporali valida su tutta la Regione. Allerta gialla per vento solo nella fascia appenninica che interesserà, in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it