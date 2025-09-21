Torna ‘Da noi… a ruota libera’ con Francesca Fialdini gli ospiti di oggi

Webmagazine24.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Oggi, domenica 21 settembre, alle 17.20 su Rai 1, parte la settima edizione di 'Da noi. a ruota libera', il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. L'obiettivo è, ancora una volta, raccontare storie di vita che sappiano far riflettere, con uno sguardo . L'articolo Torna ‘Da noi. a ruota libera’ con Francesca Fialdini, gli ospiti di oggi proviene da Webmagazine24. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torna - ruota

Canale 5: partono La ruota della fortuna al posto di Striscia, che torna a novembre, e Sarabanda: Gerry Scotti e Enrico Papi nelle nuove edizioni estive

Juve, piani di attacco: così torna l'ambizione. Il Milan segua a ruota

Striscia la notizia torna a novembre, La Ruota della Fortuna nell'access prime time

Ascolti tv, La Ruota della Fortuna torna sopra i 4 milioni: talk in difficoltà nell'access ma vince In Onda - Ascolti tv ieri 24 agosto 2025: In Onda e 4 di Sera Weekend calano entrambi ma vince la coppia Aprile- Segnala affaritaliani.it

Striscia La Notizia torna in tv a novembre, l’annuncio: “Cambiamenti con la Ruota della Fortuna, ma noi ci saremo” - Durante la rassegna ‘Protagonisti' in corso a La Spezia, Jimmy Ghione ha annunciato che Striscia La Notizia ricomincia la seconda settimana di novembre. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Torna 8216da Noi8230 Ruota