Torino-Atalanta streaming gratis | segui la diretta live ora

La partita tra Torino e Atalanta andrà in scena domenica 21 settembre alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. Il match sarà trasmesso in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass, e anche sul canale DAZN (214 del telecomando Sky). Gli abbonati Sky Q e Sky Glass, che hanno attivato l’opzione DAZN, potranno accedere comodamente ai contenuti integrati, anche tramite il comando vocale “Apri DAZN”. Per abilitare i canali DAZN sul decoder è necessario completare la sottoscrizione nell’area personale di dazn.com. I numeri e i precedenti. Il confronto tra Torino e Atalanta promette equilibrio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

