Torino-Atalanta le pagelle | Carnesecchi decisivo 7 Male Maripan | 4,5
Nella squadra di Juric decisivi Carnesecchi e Krstovic, mentre in quella di Baroni il migliore è Simeone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: torino - atalanta
Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo. Probabile convocazione a Torino
Ederson Juventus, è il primissimo nome per il centrocampo dei bianconeri: l’Atalanta non farà sconti ma… Queste parole favoriscono l’arrivo a Torino?
Palestra Juventus, Comolli valuta anche il laterale dell’Atalanta: potrebbe sbarcare a Torino a queste condizioni. I dettagli
Serie A: Inter-Sassuolo 2-1: meritato successo nerazzurro. Tre punti di ossigeno per Chivu Fiorentina-Como 1-2, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-se - facebook.com Vai su Facebook
Torino-Atalanta 0-3: le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #TorinoAtalanta - X Vai su X
Torino-Atalanta 0-3, pagelle e tabellino: Krstovic cecchino, Sulemana in forma, Maripan disattento, Zapata sbaglia il rigore al ritorno in campo; Torino-Atalanta, le pagelle: Carnesecchi decisivo, 7. Male Maripan: 4,5; Torino Atalanta, il risultato in diretta live della partita di Serie A.
Torino-Atalanta 0-3, le pagelle nerazzurre: Krstovic c’è, Samardzic illumina - La formazione allenata da Juric trova il vantaggio con Krstovic e raddoppia con Sulemana. Segnala calcioatalanta.it
Torino-Atalanta 0-3 pagelle: Finisce giallo Lookman, Juric umilia la sua ex squadra, incubo Zapata. Protesta contro Cairo - 3, i top e flop: doppietta di Krstovic, si sblocca il bomber montenegrino. Secondo sport.virgilio.it