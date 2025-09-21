Torino Atalanta Baroni ammette le proprie colpe | 3 gol in 8 minuti blackout inspiegabile

Torino Atalanta, il tecnico granata analizza la pesante sconfitta, mentre Juric elogia la prova della Dea e celebra il ritorno di Lookman. Il Torino ha subito una pesante sconfitta in casa contro l’ Atalanta, con un netto 0-3 che ha evidenziato un blackout inspiegabile di soli otto minuti, in cui i granata hanno incassato tutti i gol. Il tecnico Marco Baroni ha commentato il ko sottolineando come la squadra debba lavorare soprattutto sull’aspetto mentale, anche perché la sfida con l’ Inter era andata in modo molto simile, con un 5-0. PARTITA – « Ho parlato alla squadra: eravamo in partita, poi siamo usciti dopo il gol ed è una cosa inspiegabile. 🔗 Leggi su Internews24.com

