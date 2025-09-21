Torino-Atalanta 0-3 | un super Krstovic fa volare la Dea

Finisce 0-3 tra Torino e Atalanta nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, nel giorno del ritorno di Juric da avversario dopo i tre anni trascorsi sulla panchina granata, Nikola Krstovic segna i suoi primi due gol con la maglia dell’Atalanta: l’ex Lecce porta in vantaggio la Dea al 30? del primo tempo e, dopo il raddoppio di Sulemana al 34?, sigla il definitivo 3-0 al 38?. Nella ripresa si segnalano un rigore sbagliato da Duvan Zapata (parato da Carnesecchi) e il ritorno in campo, da subentrato, di Ademola Lookman, che ricuce con la società bergamasca dopo la telenovela di mercato estiva e la richiesta di trasferimento all’Inter. 🔗 Leggi su Lapresse.it

