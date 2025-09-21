Torino-Atalanta 0-3 | un super Krstovic fa volare la Dea
Finisce 0-3 tra Torino e Atalanta nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, nel giorno del ritorno di Juric da avversario dopo i tre anni trascorsi sulla panchina granata, Nikola Krstovic segna i suoi primi due gol con la maglia dell’Atalanta: l’ex Lecce porta in vantaggio la Dea al 30? del primo tempo e, dopo il raddoppio di Sulemana al 34?, sigla il definitivo 3-0 al 38?. Nella ripresa si segnalano un rigore sbagliato da Duvan Zapata (parato da Carnesecchi) e il ritorno in campo, da subentrato, di Ademola Lookman, che ricuce con la società bergamasca dopo la telenovela di mercato estiva e la richiesta di trasferimento all’Inter. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: torino - atalanta
Atalanta, Lookman torna ad allenarsi in gruppo. Probabile convocazione a Torino
Ederson Juventus, è il primissimo nome per il centrocampo dei bianconeri: l’Atalanta non farà sconti ma… Queste parole favoriscono l’arrivo a Torino?
Palestra Juventus, Comolli valuta anche il laterale dell’Atalanta: potrebbe sbarcare a Torino a queste condizioni. I dettagli
Serie A, Cremonese-Parma 0-0 e Torino-Atalanta 0-3: show degli orobici Lazio-Roma 0-1, il derby capitale è giallorosso nel segno di Pellegrini Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a- - facebook.com Vai su Facebook
Le ufficiali di Torino-Atalanta. Le scelte di Baroni e Juric #Fantacalcio - X Vai su X
Torino - Atalanta (0-0) Serie A 2025; L'Atalanta travolge 3-0 un Torino contestato: super Krstovic; Torino-Atalanta 0-3, pagelle e tabellino: Krstovic cecchino, Sulemana in forma, Maripan disattento, Zapata sbaglia il rigore al ritorno in campo.
Torino-Atalanta 0-3, le pagelle: Krstovic (8) domina, Sulemana (7,5) incide, Carnsecchi (7) para un rigore a Zapata (5) - La Dea non soffre le fatiche della Champions e conquista tre punti preziosi all'Olimpico ... Come scrive msn.com
Prova di forza dell’Atalanta, Torino battuto 0-3 - 3, match valevole per la quarta giornata della Serie A ... Si legge su italpress.com