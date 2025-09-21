Tommaso Mancini decisivo con la Virtus Verona | l’attaccante di proprietà della Juventus va a segno Tutti i dettagli

Tommaso Mancini, l’attaccante di proprietà bianconera in gol nel pareggio contro le Dolomiti Bellunesi: la sua rete non basta per la vittoria. Arrivano ottime notizie da  Tommaso Mancini, giovane attaccante di proprietà della Juventus Next Gen, attualmente in prestito alla  Virtus Verona. Il centravanti ha infatti trovato il gol con la sua squadra, una rete importante che, pur non essendo bastata a garantire la vittoria alla sua squadra, rappresenta un segnale molto incoraggiante per il suo percorso di crescita. Mancini Juve: un segnale importante per il futuro. Nella sfida casalinga valida per il campionato di  Serie C Girone A, la  Virtus Verona  ha affrontato le  Dolomiti Bellunesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

