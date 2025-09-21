Tommaso Cerno aveva una moglie prima dell’attuale marito Stefano Balloch? Ha figli?

Nel panorama italiano, Tommaso Cerno è una figura di spicco non solo per il suo ruolo nel giornalismo e nella politica, ma anche per la trasparenza con cui ha sempre vissuto la propria vita privata. Direttore di importanti testate, ex senatore, opinionista televisivo, autore di libri e oggi volto in ascesa in Rai, Cerno ha saputo attraversare il mondo dell’informazione e quello istituzionale mantenendo una cifra personale chiara e coerente. Ma se sul suo lavoro si sa molto, ciò che incuriosisce i più riguarda la sfera più intima: prima del matrimonio con Stefano Balloch, ha avuto una moglie? E dei figli? Facciamo chiarezza. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Tommaso Cerno aveva una moglie prima dell’attuale marito Stefano Balloch? Ha figli?

