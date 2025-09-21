Titoli non validi per immissioni in ruolo e GPS | il docente rischia la revoca dell’incarico Pillole di Question Time
Question Time, il programma di consulenza trasmesso sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube), ha affrontato una questione delicata che coinvolge numerosi docenti già immessi in ruolo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Titoli CLIL, bufera GPS: non possono essere erogati dalle scuole per Mediatori Linguistici. Validi solo quelli delle Università. Il Ministero dovrà riesaminare i punteggiSentenza
NOVITÀ CLIL – CORSICLIL ? La sentenza del Consiglio di Stato n. 00599 del 18/08/2025 ha deciso: SOLO le Università possono rilasciare titoli CLIL validi! Tutti i corsi CLIL non universitari sono stati annullati. Le SSML (Scuole Superiori per Med - facebook.com Vai su Facebook
