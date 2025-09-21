Tirrenica ora serve la svolta | Dalle parole passiamo ai fatti
GROSSETO "Le infrastrutture e soprattutto il completamento e la messa in sicurezza del Corridoio Tirrenico sono stati argomento di approfondito dibattito e confronto tra politici, organizzazioni imprenditoriali e sindacati". Ad intervenire sull’argomento è il presidente di Ance Grosseto, Massimo De Blasis. "Durante il dibattito – ha aggiunto De Blasis – la posizione della nostra associazione è stata coerente e puntuale, confermando la necessità inderogabile di un consistente potenziamento delle infrastrutture viarie, indispensabili alla complessiva crescita economica della nostra provincia, ma anche per un interesse regionale finalizzato alla valorizzazione costiera della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: tirrenica - serve
Grosseto, Bramerini (Cna): “Inserire fondi per Tirrenica nella Finanziaria, serve azione coesa di territorio, Regione e Governo” - facebook.com Vai su Facebook
#Cronaca Autorità Portuale Tirreno Centrale, scontro frontale tra sindacati e Annunziata: «Basta commissari, serve guida stabile». Poi la replica e contro replica tra “attacchi faziosi” e contraddizioni - X Vai su X
Tirrenica, ora serve la svolta: Dalle parole passiamo ai fatti; Wass punta alla crescita dopo «un 2012 di svolta»; Derby sulle rive del Tirreno per la Stella azzurra: Contro il Civitavecchia cerchiamo la svolta.
Corridoio Tirrenico, il patto dei parlamentari. Simiani: "Basta tagli, ora risorse". Rossi: "Svolta con Meloni" - Da sinistra: Fabrizio Rossi (FdI), Riccardo Breda (presidente della Camera di commercio), Chiara Tenerini (Forza Italia), Marco Simiani (Pd) ... Da corrieredimaremma.it
Tirrenica, serve unione: "Basta con la regione che va a due velocità" - GROSSETOI primi giorni di agosto era stato promosso un incontro, organizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, con le associazioni di categoria e sindacati, per ribadire con forza ... Si legge su lanazione.it