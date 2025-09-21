Tirrenica ora serve la svolta | Dalle parole passiamo ai fatti

GROSSETO "Le infrastrutture e soprattutto il completamento e la messa in sicurezza del Corridoio Tirrenico sono stati argomento di approfondito dibattito e confronto tra politici, organizzazioni imprenditoriali e sindacati". Ad intervenire sull’argomento è il presidente di Ance Grosseto, Massimo De Blasis. "Durante il dibattito – ha aggiunto De Blasis – la posizione della nostra associazione è stata coerente e puntuale, confermando la necessità inderogabile di un consistente potenziamento delle infrastrutture viarie, indispensabili alla complessiva crescita economica della nostra provincia, ma anche per un interesse regionale finalizzato alla valorizzazione costiera della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

