Si svolgerà oggi a Lagosanto la gara di tiro con l’arco valevole come Campionato Regionale 3D. La gara denominata "1° 3D Leonardo Suzzi" in onore dell’amico e socio degli arcieri laghesi, purtroppo recentemente scomparso, vedrà la partecipazione di circa 100 arcieri provenienti da tutta l’ Emilia Romagna che dopo la gara di qualifica, prevista dalle 9 alle 14, ci saranno gli scontri finali tra i migliori 4 atleti maschili e femminili per ogni tipo di arco ovvero "istintivo", "nudo", "long bow" e "compound" per designare campioni regionali sia individuali che di squadra. Gli scontri finali si disputeranno di fianco alla ciclabile nella zona del gazebo con camino e restando alla distanza di sicurezza saranno visibili al pubblico che vorrà vedere le gare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tiro con l’arco, in arrivo atleti da tutta la regione