TIR – Crugnola-Sassi trionfano al 1000 Miglia

Terza vittoria per il campione varesino dopo un bel duello con Andrea Mabellini Andrea Crugnola e Andrea Sassi, a bordo della Citroën C3 Rally2 di F.P.F. Sport gommata Pirelli e portacolori della Scuderia EASI, hanno conquistato il successo al 48° Rally 1000 Miglia, organizzato dall’Automobile Club Brescia. La gara, valida per il Trofeo Italiano Rally . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

In questa notizia si parla di: crugnola - sassi

: Il pilota #ACITeamItalia con Lenzi su Skoda Fabia RS salta in testa dopo la lunga PS "Pertiche". Inseguono ad appena 3 decimi Crugnola-Sassi, su Citroen C3 Terza piazza occupata da Re-Pozzi con un margine più ampio. Ardizzo - facebook.com Vai su Facebook

Crugnola domina il Piancavallo ma un grande Ucci sale sul podio - L'equipaggio su Citroen C3 domina dall'inizio alla fine sotto la pioggia e si lancia verso il finale del TIR. Si legge su noitv.it

Crugnola e Sassi dominano il Rally Piancavallo 2025 - Andrea Crugnola e Andrea Sassi hanno imposto legge al 38° Rally Piancavallo, firmando un successo netto con la loro Citroën C3. Come scrive rallyssimo.it