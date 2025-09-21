Timidi segnali di ripresa per l’Italia ai Mondiali di lotta Ma il divario dal vertice resta ampio
La Nazionale italiana di lotta è rimasta a bocca asciutta in termini di medaglie per la quinta edizione consecutiva dei Campionati Mondiali, confermando dunque in tal senso il trend negativo dell’ultimo lustro. Il bilancio della spedizione azzurra a Zagabria non è però del tutto fallimentare, anche alla luce di alcune assenze molto pesanti rispetto al recente passato. L’Italia si è presentata infatti all’appuntamento più importante della stagione senza i due medagliati olimpici Frank Chamizo e Abraham Conyedo (alle prese con un anno di stop dalle competizioni) e dovendo fare i conti con il doloroso forfait per infortunio di Aurora Russo, unica medagliata azzurra lo scorso aprile agli Europei di Bratislava. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: timidi - segnali
Calano i finanziamenti per gli allevamenti intensivi. Timidi segnali di svolta
Fatica anche la provincia di Pisa. Continuano le difficoltà di reperimento, ma con timidi segnali di miglioramento.... - facebook.com Vai su Facebook
Banche: domanda imprese mostra timidi segnali di ripresa (Bankitalia) - Dopo il marcato irrigidimento osservato fino ai primi mesi del 2024, la graduale riduzione dei tassi avviata nello scorso giugno ha portato a un lieve allentamento dei criteri di offerta ... Riporta milanofinanza.it