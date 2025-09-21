TikTok | nel Cda su 7,6 saranno americani

4.24 Un accordo per la vendita delle attività Usa della società madre cinese della popolare app TikTok comporterebbe la creazione di un consiglio di amministrazione dominato dagli americani. Lo ha dichiarato la Casa Bianca. "Ci saranno 7 seggi nel cda che controllerà l'app negli Stati Uniti e 6 di questi saranno americani", ha detto a Fox News la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, sottolineando che un accordo potrebbe essere firmato "nei prossimi giorni".Tra gli interessati ad acquisire l'app c'è Oracle,di Larry Ellison. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Trump annuncia accordo su TikTok: “Nostri giovani saranno felici”

TikTok, Trump annuncia l’accordo con la Cina per salvare l’app negli Usa. Trump: «I nostri giovani saranno molto contenti»

TikTok, Oracle e soci al comando della nuova società Usa Un consorzio Usa con anche Silver Lake e Andreessen Horowitz rileva l’80% della piattaforma. Algoritmo resta in Cina, ma i dati saranno custoditi in Texas https://www.businesspeople.it/business/med - facebook.com Vai su Facebook

Tiktok, Casa Bianca: americani sei membri su sette del cda in Usa - Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un’intervista a Fox News, con ... Riporta ilsole24ore.com

TikTok, Oracle a capo della cordata americana. E la Casa Bianca avrà un posto nel cda - Le attività del social cinese negli Stati Uniti saranno gestite da un consorzio Usa che avrà l’80% delle quote. Scrive repubblica.it