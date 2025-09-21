Ti scordi tutto? Dalla tecnica del palazzo al sonno ecco i trucchi scientificamente provati per allenare la memoria

Ho chiuso la macchina? Dove ho messo le chiavi di casa? Come si chiamava la persona che si è appena presentata? La sensazione di non ricordarsi le cose è molto comune, specialmente in alcuni periodi di stanchezza e sovraccarico. Ci sono piccole e grandi strategie che possono aiutare la memoria, specialmente quando si studia per un esame o in vista di una presentazione. Per esempio. dormire. Partiamo da un presupposto: dimenticare è fisiologico. Il cervello “filtra” i ricordi e le informazioni che riceve, “ ripulendo” tutto ciò che è superfluo e farebbe solo confusione. Ci sono però dei modi con cui possiamo imprimere nel cervello alcune informazioni che non usiamo ogni giorno, come le date per un esame di storia, o una lingua straniera, o i nomi di una classe di studenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

