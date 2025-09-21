Thuram | mai un inizio così positivo ma la clausola fa tremare Qual è la cifra per lasciare l’Inter

L’attaccante nerazzurro ha vissuto un inizio di stagione mostruoso, con un rendimento realizzativo mai avuto prima. Sulle sue spalle, però, pesa la presenza di una clausola  (LaPresse) – SerieANews.com Un inizio esplosivo, che è bastato solo in parte all’Inter in questo avvio di stagione. Marcus Thuram ha realizzato 5 gol in 6 partite, con due doppiette contro Torino e Ajax. Se contro i granata le sue reti hanno contribuito a un largo 5-0, contro gli olandesi sono state decisive in Champions. Non è bastata, invece, quella realizzata contro la Juventus, per evitare la sconfitta. 🔗 Leggi su Serieanews.com

thuram inizio cos236 positivoThuram ha messo la testa a posto: l'avvio super con l'Inter e la risposta a papà Lilian e Khéphren - Un inizio di stagione senza precedenti: con la doppietta all’Ajax Marcus è già a quota cinque reti e quattro di queste le ha segnate proprio ... Si legge su tuttosport.com

