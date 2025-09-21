Thuram | mai un inizio così positivo ma la clausola fa tremare Qual è la cifra per lasciare l’Inter

L’attaccante nerazzurro ha vissuto un inizio di stagione mostruoso, con un rendimento realizzativo mai avuto prima. Sulle sue spalle, però, pesa la presenza di una clausola (LaPresse) – SerieANews.com Un inizio esplosivo, che è bastato solo in parte all’Inter in questo avvio di stagione. Marcus Thuram ha realizzato 5 gol in 6 partite, con due doppiette contro Torino e Ajax. Se contro i granata le sue reti hanno contribuito a un largo 5-0, contro gli olandesi sono state decisive in Champions. Non è bastata, invece, quella realizzata contro la Juventus, per evitare la sconfitta. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Thuram: mai un inizio così positivo, ma la clausola fa tremare. Qual è la cifra per lasciare l’Inter

In questa notizia si parla di: thuram - inizio

Ultimissime Inter LIVE: scade la clausola di Thuram, c’è la data ufficiale per l’inizio del ritiro estivo

Thuram Inter, un inizio da protagonista: numeri e determinazione per il grande esame

Juve Inter, Damiani avvisa: «Per chi perderà sarà un po’ più in salita l’inizio di stagione. Dai nerazzurri mi aspetto una cosa, e sulla sfida tra i fratelli Thuram…»

Avrei fatto riposare #Thuram e avrei messo dentro dall’inizio uno tra #David e #Openda. Ne avrei tolti 3 già all’intervallo (#Yildiz e #Conceicao oltre a un cc). #Vlahovic da entrante ha fatto la differenza; oggi invece ha toccato sí e no 10 palloni del 1T. - X Vai su X

Che inizio per Marcus Thuram Nelle prime 4 partite della stagione ha già messo insieme 5 gol e 1 assist, trascinando l’Inter con giocate decisive e una condizione straripante. Il suo avvio è da vero leader offensivo in attesa che anche i compagni d'at - facebook.com Vai su Facebook

Thuram ha messo la testa a posto: l'avvio super con l'Inter e la risposta a papà Lilian e Khéphren - Un inizio di stagione senza precedenti: con la doppietta all’Ajax Marcus è già a quota cinque reti e quattro di queste le ha segnate proprio ... Si legge su tuttosport.com