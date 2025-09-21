Thuram Juve un altro assist per il centrocampista | solo Nico Paz davanti a lui in questa statistica il dato è incredibile

Thuram Juve, un altro assist per il centrocampista bianconero: il dato incredibile che riguarda il francese. Khephren Thuram si sta affermando come uno dei centrocampisti più influenti della Serie A, e a confermarlo è un dato statistico che ne evidenzia l’incredibile capacità di creare gioco. Tra tutti i centrocampisti del campionato nel 2025, solo Nico Paz, con sei passaggi decisivi, ha fornito più assist su azione del francese. Un risultato che lo proietta tra i migliori del suo ruolo, un riconoscimento che va oltre la singola prestazione e che certifica il suo valore costante nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

