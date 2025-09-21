The Ocean Race Europe | dominio Biotherm Paul Meilhat | Gioia immensa

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il velista francese vince anche l'ultima tappa partita da Genova e arrivata a Boka Bay, in Montenegro. Quarto Team Malizia (dove era imbarcata l’italiana Francesca Clapcich), quinto Allagrande Mapei di Ambrogio Beccaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

the ocean race europe dominio biotherm paul meilhat gioia immensa

© Gazzetta.it - The Ocean Race Europe: dominio Biotherm, Paul Meilhat: "Gioia immensa"

In questa notizia si parla di: ocean - race

Dal Baltico all'Adriatico: Ocean Race Europe, ci siamo. Attesa per Ambrogio Beccaria

Ocean Race 2025, spettacolare collisione tra due barche a vela

Ocean Race, la regata parte con un incidente: lo scontro tra due barche a vela

The Ocean Race Europe, la vittoria va a Biotherm; The Ocean Race Europe, Biotherm vince tutto; The Ocean Race Europe: dominio Biotherm, Paul Meilhat: Gioia immensa.

the ocean race europeThe Ocean Race Europe: dominio Biotherm, Paul Meilhat: "Gioia immensa" - Il velista francese vince anche l'ultima tappa partita da Genova e arrivata a Boka Bay, in Montenegro. Riporta gazzetta.it

The Ocean Race Europe, la vittoria va a Biotherm - Montenegro – La Coastal Race di Boka Bay è stata la sintesi perfetta di questa edizione di The Ocean Race Europe: spettacolare. zerogradinord.net scrive

Cerca Video su questo argomento: The Ocean Race Europe