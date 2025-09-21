The Ocean Race Europe | dominio Biotherm Paul Meilhat | Gioia immensa
Il velista francese vince anche l'ultima tappa partita da Genova e arrivata a Boka Bay, in Montenegro. Quarto Team Malizia (dove era imbarcata l’italiana Francesca Clapcich), quinto Allagrande Mapei di Ambrogio Beccaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: ocean - race
Dal Baltico all'Adriatico: Ocean Race Europe, ci siamo. Attesa per Ambrogio Beccaria
Ocean Race 2025, spettacolare collisione tra due barche a vela
Ocean Race, la regata parte con un incidente: lo scontro tra due barche a vela
Weekend di fuoco su @Eurosport_IT : Mondiali di atletica, ciclismo, Laver Cup, Bol d’Or e Ocean Race in diretta https://digital-news.it/news/sport/53565/weekend-di-fuoco-su-eurosport-mondiali-di-atletica-ciclismo-laver-cup-bol-d-or-e-ocean-race-in-diretta… # - X Vai su X
Eurosport Italia. . Pronti a vivere il weekend insieme a noi? Non perderti LIVE su @discoveryplusIT i Mondiali di Atletica , i Mondiali di Ciclismo , la Laver Cup , l'Ocean Race ? e il Bol d'Or ? #E - facebook.com Vai su Facebook
The Ocean Race Europe, la vittoria va a Biotherm; The Ocean Race Europe, Biotherm vince tutto; The Ocean Race Europe: dominio Biotherm, Paul Meilhat: Gioia immensa.
The Ocean Race Europe: dominio Biotherm, Paul Meilhat: "Gioia immensa" - Il velista francese vince anche l'ultima tappa partita da Genova e arrivata a Boka Bay, in Montenegro. Riporta gazzetta.it
The Ocean Race Europe, la vittoria va a Biotherm - Montenegro – La Coastal Race di Boka Bay è stata la sintesi perfetta di questa edizione di The Ocean Race Europe: spettacolare. zerogradinord.net scrive