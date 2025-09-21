Da domenica 21 settembre 2025 arriva su Rete4 TG4 Cash, la nuova rubrica economica settimanale che seguirà il TG4 delle ore 11:55. Con la conduzione del giornalista Marco Onnembo, lo spazio punta a offrire un approfondimento semplice e diretto sui temi che incidono sulle finanze quotidiane degli italiani. Indice. Un nuovo spazio economico in TV. Obiettivi di TG4 Cash. La conduzione affidata a Marco Onnembo. Conclusione. FAQ. Un nuovo spazio economico in TV. L’idea nasce sulla scia del successo di TG1 Economia: anche il telegiornale di Rete4 ha scelto di dedicare uno spazio fisso a economia e consumi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - TG4 Cash: debutta la nuova rubrica economica del TG4 condotta da Marco Onnembo