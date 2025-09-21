Test antidroga tra gli automobilisti controlli a Camporotondo e San Pietro Clarenza

La stazione carabinieri di Camporotondo Etneo ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio nel territorio di competenza, con l’obiettivo di intensificare la lotta alla criminalità diffusa e all’uso di sostanze stupefacenti. All’operazione hanno preso parte due squadre. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Caltagirone, controlli antidroga e alcol test della polizia: scattano sanzioni per oltre 5mila euro

Controlli stradali, positivi al test antidroga o ubriachi alla guida: 13 persone denunciate

Si schianta contro un albero e rifiuta il test antidroga, automobilista denunciato

Controlli dei carabinieri con test salivari antidroga nel Catanese - I militari hanno fermato e sottoposto a verifica 20 persone e 15 veicoli in più punti di controllo distribuiti sul territorio ... Come scrive lasicilia.it

Camporotondo Etneo (CT), controlli antidroga su strada: scattano sanzioni e un sequestro di marjuana - , i Carabinieri hanno fermato e sottoposto a verifica 20 persone e 15 veicoli in più punti di controllo distribuiti sul territorio ... Scrive ilsicilia.it