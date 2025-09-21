Tesori archeologici bombardati e siti storici trasformati in località turistiche | così Israele mette in atto la cancellazione culturale palestinese

Anfore, mosaici, ceramiche. Migliaia di pezzi, un catalogo sterminato risultato di trent’anni di scavi. Sono stati inscatolati e sgomberati con sei camion da un deposito di reperti archeologici di Gaza City poche ore prima prima che l’edificio venisse raso al suolo da un missile nella seconda fase dell’operazione “Gideon’s Chariots”: secondo l’esercito israeliano ospitava strutture dell’intelligence di Hamas. “Hanno consentito solo una parziale evacuazione dei reperti che intendeva colpire – denuncia Alon Arad, direttore esecutivo di Emek Shaveh, associazione israeliana che si batte per la conservazione delle antichità -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tesori archeologici bombardati e siti storici trasformati in località turistiche: così Israele mette in atto la “cancellazione culturale palestinese”

