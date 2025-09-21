Terribile schianto due ragazze travolte e uccise a bordo strada | Andavano alla festa del paese
– Un sabato sera che avrebbe dovuto essere all’insegna della gioia e della spensieratezza si è trasformato in un dramma senza precedenti per la comunità di Brivio. Intorno alle 23, sulla strada provinciale che collega le principali vie del paese, due giovani di 21 anni sono state travolte e uccise da un’automobile mentre si dirigevano a piedi verso la tanto attesa festa del paese. Insieme a loro si trovava un’amica appena ventenne, che è rimasta miracolosamente illesa, testimone impotente di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Tvzap.it
