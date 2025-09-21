Terremoto in Umbria notte in strada per paura di nuove scosse | Ci sono danni
Hanno dormito in auto per il timore di altre scosse alcuni abitanti di Massa Martana dopo il terremoto della notte di sabato 20 settembre. Altri sono invece tornati nelle loro case “molto tardi” come ha spiegato il sindaco Francesco Federici. Il sisma è stato registrato alle 23:11 dall’INGV con una magnitudo di 3.8 e ipocentro a circa 8 chilometri di profondità. L’epicentro è stato localizzato a 1 km a nord-est di Massa Martana (PG), in Umbria. “Lo spavento è stato importante, memori anche di quanto accaduto qui nel maggio del 1997. In ogni caso stiamo tornando alla normalità”, ha detto il primo cittadino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: terremoto - umbria
A nove anni dal terremoto in Umbria. Proietti: "Rinascita già in corso". La ricostruzione privata è all’89%
Terremoto in Umbria, scossa magnitudo 3.8 vicino Massa Martana
Terremoto in Umbria, scossa 3.8 con epicentro a Massa Martana
#Umbria, #terremoto a Massa Martana: scossa da 3,8. Paura e molte persone in strada nella notte - X Vai su X
(Adnkronos) - Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 questa sera in Umbria. Il sisma, registrato oggi dall'Ingv di Roma alle 23.11, ha avuto come epicentro la zona di Massa Martana, in provincia di Perugia, a una profondità di 8 chilometri. - facebook.com Vai su Facebook
Umbria, terremoto a Massa Martana: scossa da 3,8. Molte persone in strada nella notte. Nessun danno significativo; Terremoto in Umbria: scossa di magnitudo 3.8 a Massa Martana. Molte persone in strada; Terremoto 3.8 in Umbria, epicentro a Massa Martana: avvertito dalla popolazione, gente in strada. Paura a Terni.
Umbria, terremoto a Massa Martana: scossa da 3,8. Molte persone in strada nella notte. Nessun danno significativo - La presidente Proietti: “Come Regione Umbria, con le nostre strutture, stiamo monitorando costantemente l'evoluzione dell'evento, pronti a dare tutta l'assisten ... Secondo msn.com
Terremoto in Umbria: scossa di magnitudo 3.8 a Massa Martana. Molte persone in strada - 8 a Massa Martana, in provincia di Perugia: nessun danno grave ma molta paura tra gli abitanti ... Si legge su greenme.it