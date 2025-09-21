Terremoto in Umbria notte in strada per paura di nuove scosse | Ci sono danni

Thesocialpost.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno dormito in auto per il timore di altre scosse alcuni abitanti di Massa Martana dopo il terremoto della notte di sabato 20 settembre. Altri sono invece tornati nelle loro case “molto tardi” come ha spiegato il sindaco Francesco Federici. Il sisma è stato registrato alle 23:11 dall’INGV con una magnitudo di  3.8  e ipocentro a circa  8 chilometri di profondità. L’epicentro è stato localizzato a  1 km a nord-est di Massa Martana (PG), in Umbria. “Lo spavento è stato importante, memori anche di quanto accaduto qui nel maggio del 1997. In ogni caso stiamo tornando alla normalità”, ha detto il primo cittadino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

