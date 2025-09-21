Terremoto in Italia una forte scossa e torna la paura | Tutti in strada spaventati

Caffeinamagazine.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, sabato 20 settembre, l’ Umbria è tornata a tremare. Alle 23:11 una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata con epicentro a Massa Martana, in provincia di Perugia, e ipocentro a circa otto chilometri di profondità. L’evento sismico, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato percepito chiaramente in tutta l’area circostante e in numerosi comuni limitrofi come Todi, Giano dell’Umbria e Spoleto, ma le segnalazioni sono arrivate anche da regioni confinanti, dall’Abruzzo alle Marche fino al Lazio. La popolazione, spaventata, è scesa in strada poco dopo la scossa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terremoto - italia

Terremoto in Italia, paura sul set della nota soap opera: attori terrorizzati (VIDEO)

Forte scossa di terremoto, l’Italia trema ancora: tanta paura tra i residenti

Forte scossa di terremoto in Italia: tanta paura tra i residenti

Terremoto a Perugia di magnitudo 3.8 con epicentro Massa Martana, scossa avvertita anche a Teramo e Ascoli; Terremoto in provincia di Perugia, scossa di magnitudo 3.8 avvertita anche a Terni, Teramo e Ascoli; Forte scossa di terremoto al largo di Creta: magnitudo 5.9. Avvertita anche in Italia.

terremoto italia forte scossaTerremoto, in Umbria torna la paura. Scossa a Massa Martana: "Sono tutti in strada" - Torna la paura del terremoto in Umbria, un timore con cuigli abitanti delle regioni del centro Italia convivono da anni, dai disastri de ... Lo riporta iltempo.it

terremoto italia forte scossaTerremoto oggi Perugia M 3.8/ Ingv ultime notizie: forte scossa avvertita dall’Umbria alle Marche - 8, le ultime notizie e i dati dell'Ingv: forte scossa avvertita dall'Umbria alle Marche, fino a Roma ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Italia Forte Scossa