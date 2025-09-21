Terremoto in Italia una forte scossa e torna la paura | Tutti in strada spaventati
Ieri sera, sabato 20 settembre, l' Umbria è tornata a tremare. Alle 23:11 una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata con epicentro a Massa Martana, in provincia di Perugia, e ipocentro a circa otto chilometri di profondità. L'evento sismico, rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato percepito chiaramente in tutta l'area circostante e in numerosi comuni limitrofi come Todi, Giano dell'Umbria e Spoleto, ma le segnalazioni sono arrivate anche da regioni confinanti, dall'Abruzzo alle Marche fino al Lazio. La popolazione, spaventata, è scesa in strada poco dopo la scossa.
