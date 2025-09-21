Terremoto forte scossa nella notte in Italia

Una scossa di terremoto ha interrotto bruscamente la quiete notturna dell’Umbria alle ore 23.11. L’ Ingv ha rilevato un evento sismico di magnitudo 3.8, con epicentro situato a circa un chilometro a nord-est di Massa Martana, in provincia di Perugia. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di otto chilometri, un elemento che ha contribuito a rendere il fenomeno particolarmente avvertibile in un’ampia zona della regione. . Il movimento tellurico si è manifestato con un boato improvviso seguito da un tremore percepito sia nei centri urbani che nelle aree rurali circostanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

