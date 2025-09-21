Una scossa di terremoto ha interrotto bruscamente la quiete notturna dell’Umbria alle ore 23.11. L’ Ingv ha rilevato un evento sismico di magnitudo 3.8, con epicentro situato a circa un chilometro a nord-est di Massa Martana, in provincia di Perugia. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di otto chilometri, un elemento che ha contribuito a rendere il fenomeno particolarmente avvertibile in un’ampia zona della regione. . Il movimento tellurico si è manifestato con un boato improvviso seguito da un tremore percepito sia nei centri urbani che nelle aree rurali circostanti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terremoto, forte scossa nella notte in Italia