Terremoto di magnitudo 3.8 a Massa Martana nessun danno segnalato
Una scossa di terremoto è stata registrata poco dopo le 23 di sabato nella zona di Massa Martana, in provincia di Perugia. Secondo i rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto una magnitudo di 3.8 ed è stato localizzato a una profondità di 8 chilometri. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente dalla popolazione in diversi comuni della zona, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. La scossa, di breve durata, ha destato comunque preoccupazione in una parte dell’Umbria già sensibile al rischio sismico. Le autorità locali e la Protezione civile stanno monitorando la situazione, ma non risultano emergenze né richieste di intervento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo
Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte
Terremoto: scossa in costa garganica Magnitudo 2,8 in tarda mattinata
Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2
ULTIM'ORA Terremoto epicentro Perugia, magnitudo 3.8 - facebook.com Vai su Facebook
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata poco dopo le 23 nella zona di Massa Martana. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto origine a una profondità di 8 chilometri. #ANSA - X Vai su X
Terremoto in Umbria, scossa magnitudo 3.8 vicino Massa Martana; Scossa di magnitudo 3.8 in Umbria, epicentro a Massa Martana; Terremoto di magnitudo 3,8 a Massa Martana. Sisma avvertito in molte zone dell’Umbria.
Terremoto di magnitudo 3,8 a Massa Martana. Sisma avvertito in molte zone dell’Umbria - Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro è stato localizzato nella zona di ... Segnala umbria24.it
Terremoto di magnitudo 3.8 nella zona di Massa Martana in Umbria - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it