Terremoto di magnitudo 3.3 al largo di Palermo | è stato avvertito dalla popolazione

21 set 2025

Registrate diverse scosse in poche ore nella zona del Tirreno meridionale. E' di magnitudo 3.3 quella più forte, al largo di Palermo, e risale alle 18 di ieri pomeriggio. Il terremoto ha avuto una profondità di 19 chilometri ed è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma. La scossa è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

