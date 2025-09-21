Terremoto di magnitudo 3.3 al largo di Palermo | è stato avvertito dalla popolazione

Registrate diverse scosse in poche ore nella zona del Tirreno meridionale. E' di magnitudo 3.3 quella più forte, al largo di Palermo, e risale alle 18 di ieri pomeriggio. Il terremoto ha avuto una profondità di 19 chilometri ed è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma. La scossa è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it