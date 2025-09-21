Terremoto di magnitudo 3.3 al largo di Palermo | è stato avvertito dalla popolazione
Registrate diverse scosse in poche ore nella zona del Tirreno meridionale. E' di magnitudo 3.3 quella più forte, al largo di Palermo, e risale alle 18 di ieri pomeriggio. Il terremoto ha avuto una profondità di 19 chilometri ed è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma. La scossa è stata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Terremoto al largo di Palermo di magnitudo 3.3 avvertito fino in città, epicentro in mare vicino Ustica - Una scossa di terremoto in mare aperto tra Palermo e l'isola di Ustica è stata avvertita dagli abitanti del capoluogo: sisma di magnitudo 3,3 ... Segnala virgilio.it
Terremoto oggi nel Tirreno Meridionale, sabato 20 settembre 2025: scossa M 3.3 al largo di Palermo. I dati ufficiali Ingv - 3 rilevata nel Mar Tirreno Meridionale, al largo di Palermo - Secondo centrometeoitaliano.it