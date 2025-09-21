Terremoto a Massa Martana tanta paura e zero danni al momento; controlli anche a Todi e Giano

Non ci sono danni rilevanti, non ci sono immobili inagibili e le chiamate private verso il Comune e la Protezione civile sono state pochissime. Una ispezione più accurata sarà fatta nelle prossime ore direttamente sugli immobili storici e chiese; ma al momento anche qui la scossa di 3.8 -. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

