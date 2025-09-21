Terremoto 3.8 in Umbria epicentro a Massa Martana | avvertito dalla popolazione paura a Terni
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 23.11 di sabato 20 settembre dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: terremoto - umbria
A nove anni dal terremoto in Umbria. Proietti: "Rinascita già in corso". La ricostruzione privata è all’89%
Terremoto in Umbria, scossa magnitudo 3.8 vicino Massa Martana
Terremoto in Umbria, scossa 3.8 con epicentro a Massa Martana
TERREMOTO. L'Ordine degli Psicologi dell'Umbria ha già attivato il Gruppo dell'Emergenza e si è messo a disposizione delle Autorità. I Colleghi con esperienza nel campo che sono disponibili a fornire una collaborazione sono pregati di contattare il Coord. d - facebook.com Vai su Facebook
“Terremoto 2009, presto ricognizione interventi pendenti” Nota del gruppo Pd https://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notizie/comunicati/terremoto-2009-presto-ricognizione-interventi-pendenti… #umbria #regioneumbria - X Vai su X
Scossa di magnitudo 3.8 in Umbria, epicentro a Massa Martana; Terremoto oggi Umbria, scossa 3.8 in provincia di Perugia; Terremoto in provincia di Perugia, in Umbria, a Massa Martana. Magnitudo 3.8. Ecco qui i dettagli.
Terremoto 3.8 in Umbria, epicentro a Massa Martana: avvertito dalla popolazione, paura a Terni - 11 di sabato 20 settembre dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in Umbria. Scrive ilmessaggero.it
Terremoto di magnitudo 3,8 a Massa Martana. Sisma avvertito in molte zone dell’Umbria - Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro è stato localizzato nella zona di ... Riporta umbria24.it