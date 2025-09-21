Terracciano sicuro Spettacolo Modric Gimenez non va

TERRACCIANO 6. Il vice Maignan bada al sodo con profitto sulle rare conclusioni e sui cross. TOMORI 6. Fase di rodaggio prolungata nel comprendere il 4-4-2 friulano. Poi sbaglia poco o nulla. GABBIA 6,5. Si vede poco, si sente parecchio. Sempre titolare, questa volta anche capitano. Essenziale. PAVLOVIC 6,5. Sempre generoso nel buttarsi negli spazi. Nei corpo a corpo col gigante Davis vince lui. SAELEMAEKERS 7. Quinto atipico, come sempre. Imposta, spinge, s’accentra. Parte quasi in sordina, per poi sfornare più di una giocata dispari. FOFANA 7. Inizialmente fatica a prendere le misure al centrocampo avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Udinese-Milan 0-3, pagelle e tabellino: Pulisic sensazionale, Modric e Rabiot padroni del centrocampo, Sava e Karlstrom disastrosi - Terza vittoria di fila per il Milan, trascinato da Pulisic (doppietta per lui) e Fofana.

