Terracciano sicuro Spettacolo Modric Gimenez non va

TERRACCIANO 6. Il vice Maignan bada al sodo con profitto sulle rare conclusioni e sui cross. TOMORI 6. Fase di rodaggio prolungata nel comprendere il 4-4-2 friulano. Poi sbaglia poco o nulla. GABBIA 6,5. Si vede poco, si sente parecchio. Sempre titolare, questa volta anche capitano. Essenziale. PAVLOVIC 6,5. Sempre generoso nel buttarsi negli spazi. Nei corpo a corpo col gigante Davis vince lui. SAELEMAEKERS 7. Quinto atipico, come sempre. Imposta, spinge, s'accentra. Parte quasi in sordina, per poi sfornare più di una giocata dispari. FOFANA 7. Inizialmente fatica a prendere le misure al centrocampo avversario.

Pagelle #Milan di @tuttosport San Siro festeggia il primo successo casalingo grazie alla magia di Modric: prestazione di squadra solida, con Rabiot già leader e Loftus-Cheek devastante. I voti: Maignan 6 ? altro stop per infortunio (Terracciano 6 sicuro

Il Milan si appresta ad affrontare l'Udinese per la quarta giornata di Serie A ? Secondo La Gazzetta dello Sport, Allegri dovrebbe schierare il solito 3-5-2 : ancora titolari Terracciano, De Winter e Gimenez Athekame, Nkunku e Ricci sono invece destinati a

Udinese-Milan 0-3, pagelle e tabellino: Pulisic sensazionale, Modric e Rabiot padroni del centrocampo, Sava e Karlstrom disastrosi - Terza vittoria di fila per il Milan, trascinato da Pulisic (doppietta per lui) e Fofana.